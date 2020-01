Avvio d'impresa per over 30, al via la consulenza gratuita con Cescot Siena

L’Agenzia Formativa Cescot Siena – Società Cooperativa Esercenti, organizza il percorso formativo/consulenziale individuale “Crea Impresa – L’Azienda che vorrei”. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con determina dirigenziale n. 17275/2018 con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

In particolare, sono disponibili 16 percorsi di consulenza per altrettanti soggetti over 30, con riserva del 63% dei posti per le donne, residenti in Italia, che non hanno in essere nessun contratto di lavoro; che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione, che non hanno nessun contratto di lavoro (essere inattivi, inoccupati, disoccupati), che sono in possesso di permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa e conoscenza della lingua italiana (liv.A2).

La possibilità di attivare i percorsi è attiva salvo esaurimento posti fino al 23 marzo 2020; le ore di formazione saranno 68 per allievo seguendo la seguente pianificazione: formazione per la creazione del business plan, assistenza personalizzata per la redazione del business plan, orientamento e accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità, sostegno per avvio, inglese tecnico, formazione industria 4.0 e 2 visite aziendali dirette ad un confronto con le realtà aziendali di rilievo permettendo lo scambio di esperienze e di saperi. Al fine di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per dare avvio al progetto di impresa o lavoro autonomo e alla successiva gestione dell’attività imprenditoriale.

Per iscrizioni e informazioni: Cescot Siena - www.cescot.siena.it - Sezione Management e gestione.

Fonte: Confesercenti Siena - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena