Bocconi avvelenati a Firenze, arrivano i cani antiveleno dei carabinieri

Sono state trovate polpette avvelenate in strada che hanno causato la morte di alcuni cuccioli di cane nei pressi di piazza D'Azeglio a Firenze e nei dintorni. Per questo i carabinieri, con le unità cinofile Mora (labrador) e Lapa (pastore belga) hanno ispezionato l'area quest'oggi. Sul posto i militari della stazione Uffizi e i colleghi del reparto biodiversità di Follonica, nel Grossetano. Le strade sono state chiuse per i controlli necessari. Si informa che verranno svolti anche altri controlli in altre parti della città.

Tutte le notizie di Firenze