Colorobbia in difficoltà, circa 60 esuberi nelle sedi di Vinci e Montelupo

59 possibili esuberi da parte di Colorobbia. la multinazionale dell’Empolese Valdelsa (con sedi a Vinci e Montelupo) avrebbe dei problemi di mercato nella propria attività. L’azienda è attiva nel settore di pitture e smalti per la ceramica e può contare su 700 dipendenti sparsi in 3 sedi tra Toscana ed Emilia-Romagna, inoltre fa parte del Gruppo Bitossi di Montelupo. Il numero di esuberi accennato non è stato confermato ma i sindacati e gli enti pubblici, i Comuni su tutti, hanno già fatto partire le trattative con l’azienda.

