Per i cori offensivi nei confronti dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, la Fiorentina dovrà pagare 5mila euro di multa. Lo decide il giudice sportivo Alessandro Zampone dopo la partita di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale. I cori ("beceri e offensivi", si legge nella nota) si sono uditi più volte nel corso del match al Franchi. Sempre per la stessa partita il capitano viola German Pezzella sarà squalificato un turno, dopo l'espulsione per doppia ammonizione.

