Covi per pusher nelle Cerbaie, smantellate tre postazioni

Operazione antidroga questa mattina lungo le strade e nei boschi delle Cerbaie, sulle colline che circondano Fucecchio. Tre postazioni utilizzate dai pusher sono state smantellate dagli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, coordinati dal nuovo comandante Massimo Luschi, in collaborazione con il personale dell’azienda Alia (raccolta dei rifiuti). Materassi, sedie, piccoli fornelli, stoviglie, batterie, residui di generi alimentari (in alcuni casi con i relativi scontrini di acquisto) sono stati recuperati nei luoghi dello spaccio. Le postazioni individuate e rimosse si trovavano all’interno dei boschi nei pressi di via di Rimedio, via Montebono e via Pesciatina, tra le frazioni di Vedute, Torre e Pinete.

L’attività, richiesta fortemente dal sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, presente questa mattina al sopralluogo, è anche il frutto del lavoro della commissione consiliare per la sicurezza, recentemente istituita, che vede la partecipazione di tutte le forze politiche e che può contare anche sulla consulenza esterna di un esperto della materia come il dott. Renzo Ciofi.

“L’obiettivo di questo lavoro – spiega il sindaco – è quello di allontanare gli spacciatori dai nostri boschi. Per farlo occorre portargli via l'attrezzatura che utilizzano nei loro bivacchi all'interno dei boschi e proseguiremo per più giorni alla settimana. Questa attività sarà affiancata da pattugliamenti e controlli sulle strade per scoraggiare anche gli acquirenti. Porteremo i risultati di queste operazioni anche al Prefetto di Firenze per discutere dell’attività di prevenzione durante le sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”.

Un’altra azione che l’amministrazione comunale intende portare avanti sul percorso della lotta allo spaccio è quella di coinvolgere i cittadini proprietari dei terreni boschivi.

“Gli interventi per tenere pulito il sottobosco – aggiunge Spinelli – rappresentano un ulteriore disincentivo alla presenza degli spacciatori. Abbiamo potuto appurare che laddove i terreni vengono ripuliti regolarmente i pusher non sono più presenti. Per questo motivo abbiamo già incontrato e incontreremo ancora i proprietari dei terreni ai quali chiediamo una collaborazione attiva, anche con il Consorzio Forestale delle Cerbaie che da pochi giorni ha un nuovo presidente, il nostro assessore all'ambiente Valentina Russoniello”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

