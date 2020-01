Falsi documenti per permesso di soggiorno, 7 a processo a Firenze

Andranno a processo 7 persone tra i 27 e i 57 anni, 6 di questi somali e un sudanese, per falso materiale o ideologico. Questi avrebbero favorito il rilascio di permessi di soggiorno e biglietti di viaggio a dei somali con dichiarazioni che attestavano finte residenze o domicili non esistenti in immobili della provincia di Firenze (Fiesole, Reggello e Figline e Incisa Valdarno). Così anche gli addetti all'Anagrafe e gli agenti dell'ufficio immigrazione della questura di Firenze venivano tratti in inganno. Una 57enne somala è stata oggetto di indagine da parte della squadra mobile e della direzione antimafia della procura, in quanto titolare di tre negozi in via Palazzuolo, zona strategica in un quartiere dall'alta presenza di cittadini originari della Somalia. I richiedenti asilo con documentazione falsa venivano indirizzati ai centri Caritas, impiegati in diversi lavori da chi 'gestiva' la loro pratica. Molti vivevano nel palazzo dell'Ordine dei Gesuiti di Firenze risultato occupato il 17 gennaio 2017, gli stessi che erano venuti via dal capannone di Sesto Fiorentino dove l'11 gennaio dello stesso anno morì un somalo per un incidente. La prima udienza del processo è a febbraio.

