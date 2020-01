Federica Grassini confermata vicepresidente di Confcommercio Toscana e per un altro quinquennio lavorerà fianco a fianco della presidente Anna Lapini. La presidente di Confcommercio Provincia di Pisa ha raccolto il via libera per il secondo mandato regionale al termine del consiglio di Confcommercio Toscana.

“Sono state premiate la professionalità e la grande disponibilità della nostra presidente, confermate dagli straordinari risultati raggiunti in questa anni” – il commento a caldo del direttore Federico Pieragnoli: “La rappresentanza imprenditoriale per essere adeguata e credibile esige autorevolezza e competenza, e questa conferma ai vertici regionali della presidente Grassini rappresenta anche un esplicito riconoscimento del lavoro capillare sul territorio che ConfcommercioPisa svolge proficuamente da molti anni”.

Esprime soddisfazione e gratitudine la presidente Grassini: “La mia rinnovata nomina da parte della Presidente Lapini e del Consiglio di Confcommercio Toscana deve essere interpretata come un grande risultato dell'ottimo lavoro svolto dalla nostra squadra, ovvero il frutto del costante, quotidiano impegno dei nostri funzionari, della nostra Direzione e di tutti noi Presidenti, ciascuno nel proprio ruolo. La vicepresidenza Toscana non è il merito della Presidente Grassini, ma della grande famiglia di Confcommercio Pisa che la sottoscritta ha il privilegio e l'onore di rappresentare”.

Fonte: Confcommercio Pisa - ufficio stampa

