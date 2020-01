Federico Pavese (FdI): "Turismo in calo nell'Empolese Valdelsa"

Federico Pavese, Dirigente regionale Fdi e Portavoce di zona Fdi, interviene sui dati del turismo nell'Empolese Valdelsa: "Sono usciti i dati sul turismo estivo, da luglio a settembre, nella nostra zona. E non sono dati per niente incoraggianti. Fratelli d'Italia aveva lanciato un campanello d'allarme la scorsa primavera e il sottoscritto, insieme al collega Poggianti, aveva rivolto un'interrogazione sulla situazione della promozione turistica di zona, alla quale l'assessore al turismo empolese Terreni, aveva dato una risposta interlocutoria, che rimandava proprio ai dati estivi, visto che i dati di inizio anno non beneficiavano ancora dell'effetto traino delle celebrazioni Leonardiane. Ora i dati estivi sono arrivati e, nonostante ci fosse stato assicurato che l'anno Leonardiano avrebbe dato una spinta propulsiva alle presenze turistiche in zona, purtroppo, in generale, così non è stato. In generale, meno 5,1% sugli arrivi e meno 6.4% sulle presenze. Tranne poche eccezioni, quasi tutti i comuni perdono in arrivi e presenze, segno che le tante decantate politiche di promozione che hanno il brand Toscana nel cuore non funzionano più e forse non sono mai completamente funzionate. Evidentemente la nostra zona non ha trovato ancora una collocazione precisa e chiara nell'offerta turistica regionale, dovremmo forse ragionare più in termini di punto strategico per raggiungere tutti le mete turistiche più importanti, con strutture ricettive adeguate, alle quali andrebbero dati incentivi, smettendo, magari, di gettare soldi, a fondo perduto, per aiutare l'apertura di esercizi commerciali, spesso non rispondenti alle reali esigenze del territorio, che, nei centri commerciali naturali, durano spesso solo il tempo dell'incentivo stesso. Serve inoltre un osservatorio locale sul turismo che elabori strategie, non può bastare una delega al sindaco di turno all'Unione dei Comuni. I dati sono drammatici, soprattutto nella Valdelsa, ma anche nell'Empolese. Continuiamo ad essere turisticamente schiacciati dalle grandi città d'arte e dalle zone turistiche più rinomate e, contemporaneamente, non siamo visti come base strategica per visitare l'intera regione. Infatti le giornate di permanenza nelle strutture dei nostri comuni sono sempre più in diminuzione.

Non è bastato neanche l'anno Leonardiano, evidentemente gestito non bene a livello di marketing territoriale, per rilanciare la nostra zona, zona che è stata fortemente penalizzata nel periodo estivo, in termini di collegamenti strategici, anche dai famosi e tribolati cantieri in FIPILI. Si dovrebbe, infine, attraverso l'Unione dei Comuni e le amministrazioni locali, iniziare a patrocinare iniziative tese a valorizzare il grande patrimonio della nostra enogastronomia locale e non mettersi a sponsorizzare degustazioni di "vini migranti" come ha fatto il comune di Montelupo, dimenticandosi dell'ottimo Chianti che viene prodotto a pochi chilometri, ad esempio, a Montespertoli."

Fonte: Federico Pavese Dirigente regionale Fdi Portavoce di zona Fdi

