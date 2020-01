Finanziamento illecito ai partiti, archiviazione per l'assessore Ceccarelli e dell'imprenditore Antonio Moretti

Indagine archiviata per l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e per l'imprenditore aretino del vino e della moda Antonio Moretti, accusato di finanziamento illecito ai partiti in relazione a una cena elettorale tenutasi il 22 febbraio 2018 a Foiano della Chiana a sostegno di Pier Carlo Padoan (mai coinvolto nell'indagine), che allora era candidato nel collegio di Siena alla Camera. Moretti fu arrestato nel novembre 2018. Da quanto emerso l'importo saldato da una delle società riconducibili a Moretti era esiguo, inferiore ai 4mila euro, oltre al fatto che Moretti avrebbe anche tenuto un'esposizione dei suoi vini della tenuta Setteponti con fatture alla ditta di catering che si occupò dell'evento. L'assessore Ceccarelli è risultato estraneo all'organizzazione della cena.

