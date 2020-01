Greve in Chianti, alla frana sulla Sp118 alla 'Limonaia' di Panzano

Questa mattina il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini (consigliere metropolitano delegato alla Viabilità per l'area Chianti) insieme al sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani e ai tecnici della Città Metropolitana di Firenze ha effettuato un sopralluogo sulla frana avvenuta nelle scorse settimane a Panzano in Chianti all’altezza della Limonaia di Pescille.

Il crollo del muro in pietra lungo la Sp 118, già da tempo in cattive condizioni, era avvenuto il mese scorso a causa delle piogge incessanti.

I lavori, saranno finanziati ed eseguiti dalla Città metropolitana grazie a risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, partiranno prima dell’estate e andranno avanti per quattro mesi. Obiettivo: concludere l’opera entro la fine del 2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

