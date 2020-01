Guccini a teatro racconta il suo Trallumescuro

Francesco Guccini racconta il suo Tralummescuro - Ballata per un paese al tramonto al Teatro La Compagnia di via Cavour a Firenze. L'evento sarà una delle rare uscite pubbliche del cantautore modenese per il 2020. L'evento si terrà giovedì 23 gennaio alle 17. Di seguito il programma.

Saluti di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Interviene

Stefano Carrai, Scuola Normale Superiore di Pisa

Introduce e modera

Paolo Fabrizio Iacuzzi, Presidente del Premio Internazionale Ceppo

Evento gratuito, fino ad esaurimento posti

Organizzato in collaborazione con Premio Letterario Internazionale Ceppo, Giunti Editore, Librerie Giunti al Punto

Per info: eventi@giunti.it

