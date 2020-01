'Il Mostro di Firenze. Ultimo atto', il libro al Pacini di Fucecchio

Giovedì 23 gennaio alle ore 21.00 al Caffè letterario del Nuovo Teatro Pacini verrà presentato Il Mostro di Firenze. Ultimo atto, edito da Nutrimenti. Saranno presenti i due autori Alessandro Cecioni e Gianluca Monastra e modererà l’incontro il giornalista Emilio Chiorazzo.

Una nuova edizione, scritta a quattro mani dal cronista di nera Alessandro Cecioni e dal giornalista e scrittore Gianluca Monastra, che, a distanza di sedici anni dalla prima uscita, racconta con una lucida analisi l’indagine del Mostro di Firenze, la pagina di cronaca nera che ha più scosso l’opinione pubblica negli ultimi cinquant’anni in Italia e che ancor oggi rimane uno dei più grandi misteri.

Otto duplici omicidi tra il 1968 e il 1985. Il destino di una pistola che uccide, passa di mano, scompare. Presunti colpevoli in carcere, qualcuno scagionato, altri condannati, altri morti in attesa di un verdetto definitivo. Una babele di sette sataniche, depistaggi, maghi e prostitute, servizi segreti e l’ombra della massoneria.

È la storia infinita del Mostro di Firenze. Una storia senza precedenti iniziata esattamente cinquant’anni fa (agosto 1968, il primo duplice omicidio) e mai terminata veramente malgrado il tempo, le sentenze e la scomparsa di molti dei protagonisti.

La nuova edizione, edita nel 2018, aggiorna e ricostruisce l’inchiesta infinita. Con un’ampia integrazione su quanto emerso, ancora nel 2017, dalle indagini sul cosiddetto ‘secondo livello’, quello degli insospettabili che ci sarebbero dietro ai ‘compagni di merende’ condannati. E alla lunga scia di episodi oscuri che il caso si è lasciato dietro.

AUTORI

Alessandro Cecioni è stato cronista di nera e poi responsabile della cronaca al quotidiano La Città di Firenze negli anni Ottanta. Successivamente all’Agenzia giornali locali del gruppo Espresso, attualmente lavora per Repubblica.

Gianluca Monastra, giornalista di Repubblica, è autore di romanzi, racconti, graphic novel e testi per radio e teatro. Per Nutrimenti ha pubblicato i romanzi Un’estate con Chet (con Massimo Basile, 2004) e L’ottava nota (2016).

Fonte: Ufficio stampa

