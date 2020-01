(foto gonews.it)

Si è verificato un incendio in zona industriale a Castelfranco di Sotto, quasi al confine con quella di Santa Croce sull'Arno. I vigili del fuoco castelfranchesi sono intervenuti verso le 13.30 di oggi - venerdì 17 gennaio - nell'area vicino a via a Aiale e via dell'Ippocastano. Al momento non risultano esserci feriti, sono ignote le cause del rogo. A prendere fuoco par che sia stato un rimorchio di un camion, diversamente da quanto anticipato prima. Sul posto anche la polizia municipale.

(foto gonews.it)

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto