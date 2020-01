Morte due persone in un incidente nel Grossetano

Due persone sono morte in un tragico incidente sulla SS223, in provincia di Grosseto. Un pullman e un'auto si sono scontrati nel tratto di strada dove la carreggiata si restringe a due corsie. L'incidente è avvenuto nel Comune di Civitella Paganico nella prima mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio. Le due persone che occupavano l'auto sono decedute sul posto, come hanno constatato i sanitari inviati dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Grosseto e la polizia stradale. Il traffico risulta bloccato.

