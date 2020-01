la Lega contro i Ministri dell'Istruzione: volantinaggio davanti le scuole fiorentine

Manfredi Ruggiero, Coordinatore Cittadino Lega Giovani Firenze, dichiara: “Il Governo raddoppia le poltrone, ma i soldi destinati all’istruzione sono sempre i soliti. Dopo le dimissioni di Fioramonti, il Presidente del Consiglio Conte invece di trovare il miliardo mancante per l’istruzione ha trovato una poltrona in più per il PD, accontentando i partiti, ma non gli studenti. Noi non ci stiamo e per questo saremo presenti davanti a tutte le scuole fiorentine.”

Andrea Picchielli, Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze, continua: " Pensavamo che fare peggio del Ministro Fioramonti fosse impossibile invece l'Azzolina con il caso della tesi copiata perde subito credibilità. Come Lega abbiamo chiesto subito le dimissioni del Ministro e vogliamo che siano stanziati più fondi per l'istruzione, concentrandosi sulla creazione di una scuola superiore "professionalizzante" cioè che favorisca l'ingresso nel mondo lavorativo degli studenti e l' espressione dei talenti. Inoltre l'alternanza scuola lavoro deve essere non come adesso un'alternanza scuola-sfruttamento, ma è necessaria una valorizzazione degli studenti lavoratori."=

Fonte: Lega Giovani Firenze

