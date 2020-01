Lavoratori a nero nell'azienda agricola, una denuncia

Nella giornata di ieri (giovedì 16 gennaio) i carabinieri e l’Asl di Siena hanno svolto nuovi controlli in un’azienda agricola a San Giovanni d’Asso (Montalcino). È stata verificata la presenza di due lavoratori a nero che non erano stati sottoposti a visita medica per l’idoneità lavorativa, inoltre privi di dispositivi di sicurezza individuale e di un’adeguata formazione professionale. Il proprietario è stato anche denunciato per l’omessa custodia di un branco di cani ed infine sanzionato per 8mila euro per mancanze amministrative.

