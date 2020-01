Modifiche negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, aperti 10 minuti in più

Nell’ambito di una riorganizzazione degli uffici comunali cambiano lievemente gli orari di apertura al pubblico di questi ultimi. All’interno del cambiamento, che oscilla fra i 5 e 15 minuti di differenza rispetto al passato, il cittadino guadagna una maggior fruizione giornaliera del servizio con 10 minuti in più al giorno di apertura.

Le modifiche, che entreranno in vigore dal prossimo 1° febbraio, riguarderanno Lo Sportello unico al cittadino che sarà aperto il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40.

Tutti i restanti uffici con apertura al pubblico solo il martedì e giovedì effettueranno orario dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40. L’Ufficio cura del patrimonio e ambiente oltre che il martedì e il giovedì sarà aperto anche il mercoledì in orario 8.40 – 13.40. L’Ufficio edilizia privata sarà aperto il martedì, dalle 8.40- 13.40 e dalle 15- 17.40 per il personale tecnico e anche il giovedì negli stessi orari per il personale amministrativo. Infine l’Ufficio turistico non subirà variazioni di orario quindi sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 mentre l’Ufficio Segreteria del sindaco e Stato Civile saranno aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.40.

Tutti gli orari saranno aggiornati dal 1° febbraio anche sul sito web dell’amministrazione comunale. L'andamento dei nuovi orari di apertura al pubblico sarà monitorato e potrà essere comunque oggetto di ulteriori modifiche qualora il cittadino presenti osservazioni ed esigenze particolari.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

