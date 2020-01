Montecatini Parcheggi: "In arrivo i nuovi parcometri"

20 minuti al giorno come da anni atteso, recentemente deliberata dall'Amministrazione Municipale ed un diverso modo di pagamento, in quanto il fruitore della sosta dovrà inserire la targa del proprio veicolo.

L'intervento di sostituzione è programmato per 5 giorni, quindi per tutta la prossima settimana e dovrà essere completato, salvi gli imprevisti del caso, per sabato prossimo.

Lunedì le strade più importanti toccate dall'intervento saranno Viale Verdi, Corso Roma, Viale IV Novembre, Piazza XX Settembre ed a seguire, nei giorni successivi, tutte le aree dove è presente un parcometro per la riscossione della sosta.

Si coglie l’occasione per ribadire che non ci saranno aumenti tariffari dei parcheggi per finanziare la sosta di cortesia stessa, diversamente da quanto qualcuno ha tentato di far passare.

Piano sostituzione parcometri