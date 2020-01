Al San Giuseppe gli amici a quattro zampe, arriva a Empoli la 'Pet relax'

Da fine mese la “Pet relax” sarà avviata in pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli grazie alla presenza di alcuni amici a quattro zampe Olga, Achille, Orsa e Caos che ogni venerdì mattina si alterneranno per far visita ai bambini nella ludoteca del reparto. L’iniziativa fa parte del progetto di attività assistita con animali dell’Ausl Toscana Centro e si tratta di interventi ludico creativi realizzati grazie alla presenza di alcuni istruttori della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi che ha aderito al progetto, per donare sorrisi ai piccoli pazienti oltre a metterli a loro agio e distrarli dal pensiero di fare una visita o un esame.

Il progetto Pet relax, presentato stamani al personale della pediatria di Empoli e ad altri operatori del presidio ospedaliero è stato già avviato alcuni mesi negli ospedali del Mugello e di Pistoia. L’iniziativa non prevede un programma terapeutico già impostato, ma si sviluppa sul momento cogliendo le emozioni e sinergie che si attivano tra bambini e i cani.

I due cani che stamani sono stati accompagnati per la prima volta in ospedale in occasione della presentazione del progetto hanno trovato ad accoglierli Silvia Guarducci, dirigente medico della direzione sanitaria dell’Ospedale San Giusepppe, Roberto Bernardini, direttore pediatria Ospedale Empoli, Federica Iannotta, coordinatrice infermieristico pediatria , insieme al personale medico infermieristico ed ostetrico.

Il progetto nasce dalla sinergia tra Arianna Maggiali, direttore ostetricia professionale, Cristina Rossi, direttore continuità ospedale territorio e Monica Raspini, responsabile dei percorsi infermieristici, nonché referente del progetto.

“E’ stato un lungo lavoro a partire dallo studio delle linee guida nazionali per capire l’uso corretto del linguaggio oltre alla ricerca delle possibili associazioni con cui intraprendere il percorso fino alla costituzione di un gruppo di lavoro del personale dell’Ausl Toscana Centro, i cosiddetti “facilitatori”- spiega Raspini. ”

Il percorso ha previsto alcune giornate formative con il personale dell’Azienda coinvolto nel progetto e la realizzazione di un opuscolo informativo in cui attraverso alcuni fumetti realizzati da Alessandra Mariotti si spiega la finalità dell’iniziativa ai genitori e ai piccoli pazienti.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli