Ponte di Marcignana riaperto ai bus, dubbi dai sindacati degli autisti: "Sarà rispettato il transito?"

Come comunicato in diverse circolari da parte delle istituzioni competenti, da sabato 18 gennaio riapre il ponte di Marcignana a tutti i veicoli fino a 3,5 tl esclusi i bus in servizio Tpl (con peso 7 volte superiori alla portata consentita dal divieto).

A preoccupare gli autisti degli stessi autobus è il transito sullo stesso ponte, pur avendo predisposto un senso unico alternato gestito da un impianto semaforico doppio (uno per autobus, uno per veicoli) con telecomando fornito agli autisti dei bus, non ci sarà nessuna telecamera né personale interessato a terra. Verranno rispettati questi metodi di transito? O pure gli autobus si troveranno a transitare sul ponte assieme ad altri veicoli? Così mettendo a rischio la struttura dello stesso ponte?

In diverse richieste inviate sia al Comune di Empoli, al comando di Polizia Municipale di Empoli e al comando dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa x problematiche inerenti alla viabilità che ogni giorno i Bus di Tpl incontrano nel comune di Empoli. Non ci è stato ancora data una risposta.

Olinto Bertuccelli, RSU Cisl Cap autolinee gruppo di Empoli

