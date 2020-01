Residenti in calo a Cascina. Pd: "Con la Lega il Comune arretra"

Dopo quasi un secolo di crescita demografica, anche per Cascina è arrivato il calo dei residenti. In questi quasi quattro anni di amministrazione i leghisti hanno vantato risultati nel campo della sicurezza e nel campo delle politiche per la famiglia, ma un conto sono gli annunci e un conto sono i risultati. E il decremento dei residenti attesta il declino del Comune.

Il nostro Comune pare aver perso l’immagine di territorio accogliente per le nuove famiglie. Un’immagine di ospitalità incrinata anche per l’accresciuto livello di rifiuti sparsi. Nel 2019 la popolazione residente è calata di 40 abitanti, passando da 45.649 a 45.609. Il calo è molto contenuto, ma evidenzia una linea di tendenza e va sottolineato che lo scorso anno hanno lasciato Cascina 1586 persone, il valore più alto dal 2006.

Fonte: PD Cascina

Tutte le notizie di Cascina