Riprende con i film di Mario Bava l'attività della Stanza Rossa

Riprende l’attività alla Stanza Rissa (a Castelfiorentino in Via IV novembre 2/D) con un corso a cura di Lorenzo Di Falco con quattro classici cult di Mario Bava regista che negli anni Sessanta e Settanta che rinnovò, i codici narrativi di diversi generi del cinema popolare, e in particolare l'horror e il thriller, di cui può essere considerato tra gli iniziatori. Ignorato in vita dalla critica italiana, godette della stima di quella francese più attenta, e di un'intera generazione di registi statunitensi cinefili (come Joe Dante e Tim Burton), che gli hanno reso omaggio più volte nei loro film. Dopo la sua morte è stato oggetto di una rivalutazione crescente in tutto il mondo. Di seguito il programma.

Giovedi 23 gennaio 2020 - ore 21,15

La maschera del demonio (Italia 1960)

Giovedi 30 gennaio 2020 - ore 21,15

I tre volti della paura (Italia 1963)

Giovedi 6 febbraio 2020 - ore 21,15

La ragazza che sapeva troppo (Italia 1963)

Giovedi 13 febbraio 2020 - ore 21,15

Terrore dallo spazio (Italia Spagna 1965)

“La Stanza Rossa” CASTELFIORENTINO - Via IV novembre 2/D

23 Gennaio – 13 febbraio 2020

in collaborazione con Istituto Superiore Federico Enriques di Castelfiorentino

