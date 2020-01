Rompe la mandibola ad un coetaneo dopo la lite al pub, poi fugge: rintracciato dai carabinieri

I carabinieri di Levane hanno deferito per lesioni personali un operaio italiano incensurato, il quale la notte del 26 dicembre scorso aveva avuto una colluttazione per futili motivi con un coetaneo, mentre i due si trovavano in un noto pub del Valdarno Aretino per trascorrere la serata. La lite, scaturita da futili motivi, ha portato la vittima a subire la frattura del lato destro della mandibola, che ha reso necessario un immediato trasporto al pronto soccorso più vicino. I Carabinieri dunque si sono immediatamente attivati per identificare l’aggressore che nel frattempo si era dileguato e dopo qualche giorno di intensa attività di indagine tramite l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza delle attività commerciali circostanti il luogo dell’accaduto e di quelle dell’amministrazione comunale, i tutori della legge sono giunti all’identità dell’uomo che come detto è stato poi deferito all’autorità giudiziaria per lesioni.

