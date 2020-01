Schiaffo a uno studente di 15 anni, prof rischia denuncia a Firenze

Tre giorni di prognosi per uno studente di 15 anni colpito da uno schiaffo dato dalla sua professoressa questa mattina in un istituto professionale di Firenze. Il ragazzo si sarebbe rifiutato di seguire la lezione e dopo che l'insegnante l'avrebbe ripreso più volte, invitandolo a stare seduto in maniera composta, lo avrebbe colpito con uno schiaffo. Il giovane ha subito avvisato il padre e quest'ultimo ha chiamato i carabinieri. L'insegnante rischia una denuncia per abuso dei mezzi di correzione. La segnalazione redatta sarà inviata alla procura della Repubblica. Il reato contestato è perseguibile d'ufficio ma pure la famiglia del ragazzo ha annunciato di presentare querela.

