Scoperte ventimila dosi di eroina a Colignola

Ventimila dosi di eroina trovate dalla guardia di finanza di Pisa. La scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione di un passante che a Colignola (San Giuliano Terme) aveva visto dell’attività sospetta in un campo vicino a via Caboto. Grazie all’aiuto delle unità cinofile antidroga sono stati scovati i due nascondigli con dentro 4 Kg di eroina dal valore totale di 200.000 euro. La Procura ha disposto ulteriori accertamenti sulla vicenda per cercare di identificare coloro che hanno nascosto la droga.

