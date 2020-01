Siamo fatti della nostra memoria, laboratorio e spettacolo al Cga

La giornata della memoria 2020 si avvicina. Per questo il Centro Giovani di Avane ha organizzato, insieme all’associazione Onstage, un laboratorio teatrale rivolto a ragazze e ragazzi over 12 che si svolgerà nei locali del Cga (Via di Magolo 32) il 21-23 Gennaio dalle 17 alle 19.

I due incontri prevedono un lavoro corporeo ed emotivo per preparare i ragazzi e le ragazze alla Giornata della Memoria e chi vorrà potrà essere parte dello spettacolo teatrale dal titolo “Siamo fatti della nostra memoria”. La performance realizzata dal gruppo teatrale Onstage si svolgerà infatti al Centro Giovani di Avane alle 21.15 proprio il 27 gennaio, in occasione della giornata internazionale nata per commemorare le vittime dell'Olocausto.

La partecipazione ai laboratori è libera e gratuita: basta presentarsi nelle due giornate con abiti comodi e confortevoli.

Fonte: CO&SO Empoli - Ufficio Stampa

