Tenta di rubare negli spogliatoi dei dipendenti dell'Antico Vinaio, fermato

È stato sorpreso a rubare all'interno degli spogliatoi dell'Antico Vinaio, la nota panineria di via De' Neri nel centro di Firenze, quindi ha brandito un coltello con cui ha minacciato i dipendenti che lo avevano scoperto. L'uomo, un 25enne romeno già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dal successivo intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato per tentata rapina. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio. Il 25enne si è prima finto un cliente, poi ha raggiunto il piano seminterrato e ha forzato gli armadietti portando via circa 150 euro, ma mentre risaliva è stato visto dai dipendenti che hanno dato l'allarme e lo hanno fermato.

