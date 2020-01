Torna le festa di Sant'Antonio Abate a Fucecchio

Domenica 19 Gennaio 2020 si svolgerà la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate. Una giornata unica, un connubio tra fede, tradizione e amore per gli animali. Un evento straordinario nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Veneto che coinvolgerà come ormai da tanti anni tantissime persone alla celebrazione della S. MESSA alle ore 11.30 presieduta da don Andrea Cristiani, arciprete di Fucecchio, alla quale seguirà la benedizione degli animali e la distribuzione del pane benedetto. In questa Domenica non saranno celebrate le S. MESSE delle ore 10 e delle ore 12 in Collegiata e, il Catechismo Parrocchiale, sarà effettuato regolarmente sempre nella sala del poggio ma anticipato alle ore 10:00.

L'evento è stato organizzato dall’Associazione Cavalieri di San Miniato, la Parrocchia della Collegiata, l'associazione Amici del Centro Storico e la Contrada Sant’Andrea, con il supporto del Comune di Fucecchio.

Fonte: Collegiata Fucecchio

