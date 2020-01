Toscana Atletica Empoli, parla l'allenatrice Lorella Mancini

Intervista con Lorella Mancini, allenatrice della Toscana Atletica Nissan Brogi e Collitorti, sulla scorsa stagione e sull'avvio di questo nuovo anno sportivo.

Com'è andato l'anno appena trascorso?

Per quello che riguarda i miei atleti, ho avuto delle ottime risposte da parte di Erin Ackon nel salto triplo al secondo anno da allieva e anche da Andrea Malatesti, reduce da infortunio, da Mario Guarino e da Francesco Gronchi, cresciuti nelle fila della Toscana Atletica. Quest'ultimo nei 400 è arrivato anche tra i primi sei in Toscana nella categoria allievi. In generale, comunque, viene sempre premiata la continuità in questo sport e l'allenarsi con costanza.

Quindi i migliori risultati sono arrivati da chi si allena con maggiore costanza?

Assolutamente sì. Da quando alleno è sempre stato così: chi si allena con impegno e costanza, non salta gli allenamenti e riesce ad organizzarsi con gli altri impegni quotidiani è sempre chi ottiene i risultati migliori nello sport, ma anche nella vita. Senza la costanza, in questo sport, ci si può comunque divertire, ma arrivare ai risultati diventa davvero difficile.

Com'è iniziato quest'anno?

Dalla categoria cadette per il settore velocità sono arrivate delle giovani davvero forti che hanno già mostrato l'anno scorso il loro valore, come Eleonora Matteucci e Viola Fabiani. Anche quest'anno tra le allieve sono partite molto bene e se riusciamo a continuare così riusciremo a toglierci delle soddisfazioni.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

Tutte le notizie di Atletica