Vicenda Sas, primi interrogatori di garanzia

Primi interrogatori di garanzia per i parcheggiatori abusivi arrestati nell'inchiesta che ha portato anche all'arresto di un funzionario della Sas e di due ausiliari per un complessivo di 30 indagati. I parcheggiatori abusivi non avrebbero risposto al gip. Il funzionario Nicola Raimondo, interrogato ieri, avrebbe invece risposto respingendo le accuse, e spiegando di aver archiviato solo multe emesse in modo illegittimo; mentre l'ausiliario della sosta Vittorio Sergi, agli arresti in carcere, avrebbe anch'esso risposto per circa due ore alle domande del giudice.

