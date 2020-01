A scuola di Costituzione e legalità: entra nel vivo il progetto

Far conoscere ai ragazzi la costituzione ed educarli alla legalità. E’ questo l’obiettivo del progetto “Educazione alla Costituzione e alla Legalità” promosso dall’Amministrazione comunale grazie alla collaborazione tra docenti, operatori della cooperativa Sintesi e le associazioni ANPI, Comitato per l'attuazione della Costituzione ed altre. 19 le classi coinvolte in un ricco programma di iniziative tra scuole elementari, medie e superiori del Comune di Fucecchio.

Le attività, iniziate nel mese di novembre con la consegna dei libri nelle classi, proseguiranno fino ad aprile. Martedì scorso 14 gennaio i bambini delle scuole elementari Carducci, Pascoli e San Pierino hanno incontrato Anna Sarfatti, autrice del libro "La Costituzione raccontata ai bambini", che tornerà venerdì 24 per incontrare altre classi; martedì 4 febbraio gli studenti delle classi III professionali ad indirizzo moda e meccanico dell’istituto “A. Checchi” andranno a visitare un'azienda che rappresenta un modello di gestione orizzontale delle imprese; sabato 8 febbraio, nella sede del liceo dell'istituto Checchi, i ragazzi incontreranno Roberto Pennisi, Magistrato della Procura Nazionale antimafia e antiterrorismo; sabato 29 febbraio gli studenti degli indirizzi moda e meccanico andranno a visitare il carcere di Volterra, dove sarà organizzato un incontro sul tema della pena riabilitativa; lunedì 2 e martedì 3 marzo è previsto l'incontro delle classi delle scuole medie con Adriana Laudani, avvocato che partecipa attivamente al movimento di lotta contro la mafia e che già in passato ha assunto la difesa delle vittime e delle loro famiglie nei principali processi; sabato 21 marzo è in fase di organizzazione la marcia per la legalità, in collaborazione con Libera e gli altri Comuni del Valdarno Inferiore, mentre nei giorni 24 e 25 febbraio e 24 aprile, in collaborazione con le associazioni ed il Teatro Pacini, verranno realizzati i laboratori per la partecipazione dei ragazzi a tre edizioni dello spettacolo "Ogni bambino è un cittadino".

"Vogliamo rendere i ragazzi protagonisti consapevoli delle scelte che faranno nella vita - spiega l'assessore alle politiche scolastiche Emma Donnini - e ricordare loro quanto la scelta sia un bene prezioso visto che in alcuni paesi, ancora oggi, non è data questa possibilità".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

