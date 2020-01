Dem Festival di Empoli tra politica e divertimento per bambini: il programma

"Il Dem Festival è un primo interessante esperimento che coniuga politica e attualità, ma anche divertimento e intrattenimento per le famiglie e per i bambini di tutte le età. Quando abbiamo iniziato a organizzarlo ci siamo dati un obiettivo: realizzare una festa per tutti. E grande spazio è stato dedicato alle attività per bambini e a momenti ricreativi, con l'obiettivo di provare a coinvolgere tutti i cittadini empolesi in un momento di partecipazione e di condivisione collettiva per la nostra città", spiega Lorenzo Cei, segretario del Partito democratico di Empoli.

Il Dem festival si svolgerà dal 23 al 26 gennaio al palazzo delle Esposizioni di Empoli e tutti i suoi numerossi eventi saranno ad ingresso gratuito. Oltre al ricco programma elettorale, la kermesse è caratterizzata da molti eventi dedicati a bambini e famiglie.

Giovedì 23 alle 16.00, "Piccoli equilibri", un laboratorio dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni per giocare con gli strumenti del circo a cura di Artidistratte. Alle 16.30 si prosegue con un laboratorio di teatro "Improvviso dunque sono" per i bambini dai 6 ai 12 anni e alle 17.30 si balla con "Il mio corpo danza" entrambi gli eventi a cura di Move. Chiude la prima giornata, alle 18.00, "Superfarmer", un gioco di società per i bambini dai 6 ai 12 anni che amano la matematica e che aiuta ad apprendere come contare, pianificare e gestire il rischio a cura del Principe Ranocchio.

Venerdì 24 gennaio alle 16.00 i bambini dai 3 ai 6 anni possono giocare con immagini, parole e suoni a ritmo di jazz durante le "Fiabe jazz" a cura dell'associazione Empoli Jazz. Alle 17.00 si terrà "Vita da albero", un gioco di ruolo a squadre adatto a famiglie in cui si cerca di capire in modo semplice e divertente come vivono le piante a cura del Museo Paleontologico (6-12 anni). Infine alle 18.00, per i bambini dai 6 ai 12 anni, Francesco Bianchi terrà il laboratorio "Clown, un naso per (R)Esistere".

La giornata di sabato 25 gennaio si apre alle 16.30 con "Preziosi Etruschi", un laboratorio dedicato all'arte orafa etrusca dove i bambini creeranno il loro prezioso gioiello, a cura di Artumes (6-12 anni). Alle 17.00 genitori e bambini potranno imparare a fare la pasta insieme e poi portarsela a casa per cena con "Le mani in pasta" a cura dell'associazione Lucani in Toscana.

Per tutto il pomeriggio di domenica 26 gennaio sarà possibile partecipare a "Letture segrete, spifferi di memoria" a cura di Giallo Mare Minimal Teatro. Alle 16.00, i bambini dai 5 ai 7 anni potranno divertirsi con la danza urbana e hip hop durante il laboratorio "Urban Kids" a cura di

MOVE, mentre alle 16.30 Artumes insegna ai bambini dai 6 ai 12 anni a costruire i giocattoli e i passatempi dei bambini dell'antica Roma ("Giochiamo come i romani").

Alle 17.30 Elena Rocchini insegna a cantare ai bambini dai 3 ai 6 anni ("Bella ciao") e infine, alle 18.00, il laboratorio "Breakdance for kids" è aperto a chi vuole imparare la danza di strada (6-12 anni).

Tutti i laboratori sono gratuiti. È necessario una prenotazione al 3397956706.

Infine, per i più grandi ci sono il torneo di scacchi (giovedì 23 alle 17.00), il torneo di Yu-Gi-Oh! a cura di Good Games Empoli (venerdì 24 alle 17.00), il torneo di Pokémon Go a cura di PoGoPvPitalia/Toscana (sabato 25 alle 17.00) e la dimostrazione Magic the Gathering (domenica 26 alle 15.00).

Per l'intera durata della manifestazione oltre che stand delle diverse associazioni del territorio, ci saranno mostre, laboratori, spettacoli e attività di vario genere per bambini di tutte le età, tornei di scacchi, di Magic e di Pokémon Go. Sarà presente anche un punto di ristoro dove bere e mangiare.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

