Fratelli d'Italia Pontedera invita il sindaco al sopralluogo in zona Stazione

Il Comune di Pontedera si accorge solo adesso delle criticità presenti nella zona della stazione.

Di questi giorni è la notizia di un centro massaggi chiuso a causa di carenze igieniche. Il problema vero è che questi locali sono spesso dei luoghi di prostituzione, dove ai clienti, in cambio di soldi, vengono offerte prestazioni sessuali. Inoltre ben più grave, è la presenza nella zona della stazione di persone, spesso si tratta di extracomunitari, dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

FdI da anni denuncia la situazione d’illegalità, mentre l’amministrazione pontederese ci ha sempre criticato, dicendo che il nostro era solo allarmismo, ora però sono i fatti a darci ragione. Per questo motivo, non possiamo fermarci adesso e lanciamo un appello al sindaco e al Comune di Pontedera, li invitiamo ufficialmente a venire mercoledì 22 gennaio alle 9:00 in zona stazione col nostro capogruppo Matteo Bagnoli, così postremo perlustrare vari locali e zone dove salteranno all’occhio le criticità e l’illegalità presenti.

Del resto se il Comune ci tiene davvero alla legalità, non può rifiutare il nostro invito e soprattutto, non può la giunta, limitarsi a scopiazzare qualche riga del nostro programma elettorale , infatti ènecessario applicarlo fino in fondo. Mercoledì mostreremo all’amministrazione come avremmo operato noi al loro posto.

Fonte: Ufficio stampa

