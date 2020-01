Geotermia, Nardini (PD): "No all'impianto di Montecastelli Pisano"

“La geotermia resta per il territorio della Val di Cecina e tutta la Toscana un’attività irrinunciabile, in grado di tenere insieme sviluppo, occupazione e rispetto per l’ambiente, grazie all’innovazione e alla ricerca. Ricordo ancora una volta che ho fortemente criticato la scelta del Governo gialloverde di escludere la geotermia dalle energie rinnovabili, così come auspico che il Governo attuale possa decisamente cambiare rotta reinserendo gli incentivi e ridando futuro a questa attività storicamente legata al nostro territorio. Ci tengo a precisarlo: qui non si tratta di essere a favore o contro la geotermia, non ho nessun dubbio su questo e, appunto, non ho mancato di dimostrarlo. Qui però si tratta di riconoscere che questa specifica porzione di territorio ha vocazioni diverse che meritano rispetto. La Val di Cecina con il suo paesaggio unico al mondo vive anche di turismo, cultura, agricoltura; è questo il caso di Montecastelli Pisani, frazione di Castelnuovo Val di Cecina.