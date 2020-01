'Giornata del merito', premiati gli studenti migliori del Cattaneo

Si chiamano Miriana, Rebecca, Alessia e Samuele e sono gli studenti che, nelle classi tra la prima e la quarta dello scorso anno, si sono distinti per la media voto più alta. La loro scuola ha valorizzato questo aspetto con una cerimonia pubblica e un riconoscimento a loro dedicato. Succede all'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato dove oggi, sabato 17 gennaio, si è tenuto in auditorium un momento pubblico identificato come “Giornata del Merito”, alla sua terza edizione, che si rifà al progetto “Io Merito” che da alcuni anni viene promosso dal Miur.

Il miglior studente viene scelto tra tutti i corsi, indipendentemente dall'indirizzo di studio intrapreso. Questa mattina alle 10 il dirigente scolastico Alessandro Frosini, alla presenza del sindaco SimoneGiglioli e dell'assessore alla Scuola Giulia Profeti ha consegnato una borsa di studio a Miriana Alfieri dell'attuale classe 2BE (media 9,62), a Rebecca Melani della 3AR (9,54), Alessia Hoxha della 4CA (9,25) e Samuele Di Giovanni della 5AC (media 9,40).

Oltre a questa premiazione, l'occasione è stata utile anche per consegnare una serie di attestati conseguiti dai ragazzi: certificazioni linguistiche, attestati per la partecipazione ai giochi scolastici come quelli della matematica, della chimica, delle scienze naturali, ai componenti del laboratorio teatrale, reduce dall'esperienza alla rassegna nazionali di teatro scuola “Dire Fare Teatrare” a Lanzo Torinese con l'opera “Sulle opposte sponde” e al gruppo della classe 4BT distintosi nella vittoria del concorso europeo “Scrivere il Medioevo” a Santa Lucia di Piave. Riconoscimenti anche ai team che hanno partecipato ad altri concorsi con successo come “Impresa in azione” alla Camera di Commercio di Pisa e “Conoscere la borsa” della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Menzione di merito anche agli altri ragazzi che lo scorso anno hanno terminato l'anno con una media pari o superiore a quella del nove: gli studenti sono Jaismeen Rai (2BE), Lorenzo Betti (2AC), Camilla Pairetto (3BT), Pietro Baldi (3AA), Elisa Inghisciano (4CA), Gabriele Petrolini (4CA), Giada Cascone (4CA), Iacopo Caciagli (4AA), Lucrezia Priori (5AA), Marta Scherillo (5CA), Carolina Falagiani (5CA), Giorgia Valenza (5AT), Pietro Matteoli (5BT) e Gianmarco Melucci (5BT).

«Il nostro è un riconoscimento al merito e all'impegno – commenta il dirigente scolastico del “Cattaneo”, Alessandro Frosini – nell'ottica di una scuola che ha come obiettivo quello di essere accogliente e vicina alle esigenze di tutti. Bisogna da un lato aiutare e stare vicini a chi non ce la fa e, allo stesso tempo, riconoscere i risultati di chi riesce a ottenerli. Il senso è creare uno spirito di emulazione affinché tutti possano dare il proprio meglio. La partecipazione ai vari giochi scolastici è un altro esempio di stimolo che lo studente riceve affinché possa migliorarsi sempre più».

Fonte: IT 'Cattaneo' San Miniato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Miniato