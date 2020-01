Hanno tentato di rubare in quattro abitazioni: arrestate due persone

Nella mattinata odierna, i carabinieri di Scandicci hanno tratto in arresto due cittadini di nazionalità georgiana, rispettivamente di 25 e 30 anni, in Italia senza fissa dimora, per tentato furto in quattro abitazioni.

Grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni residenti di una via centrale di Scandicci, gli operanti rintracciavano i due soggetti che avevano appena tentato di entrare, mediante manomissione e danneggiamento delle porte di ingresso con un cacciavite, in quattro distinti appartamenti. Le attività svolte consentivano di appurare che i due avevano precedentemente posizionato sui profili di apertura delle porte di ingresso, un piccolo gancio in plastica dura utile a verificare, nel tempo, la presenza degli inquilini all’interno al fine di poter agire indisturbati. Tratti in arresto, saranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata odierna.

L’appello dei Carabinieri è costantemente quello di:

- rendere sempre più proficua la collaborazione con la cittadinanza mediante le segnalazioni al 112;

- fare attenzione agli accessi alle proprie abitazioni verificando l’eventuale presenza di oggetti che fungono da segnalatori di presenza.

