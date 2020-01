In piazza contro l'omofobia a Altopascio, Nardini (Pd): "Si educhino i giovani al rispetto"

Per questo oggi era giusto essere qui, in piazza ad Altopascio, davanti al Municipio, rispondendo all'appello di LuccAut, che ringrazio. Insieme a Simone, Francesca, alle Sindache di Altopascio e Santa Croce sull'Arno, a tante amministratrici e amministratori toscani, al Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, al collega Consigliere lucchese Stefano Baccelli, a tante associazioni, cittadine e cittadini.

Le istituzioni hanno il dovere di combattere tutte le discriminazioni e tutte le violenze, di essere al fianco di chi ha il coraggio di denunciarle. Per questo in Consiglio Regionale, pochi giorni fa, ho chiesto che si discutesse, e poi approvasse, una mozione urgente in merito a quanto accaduto.

In questo Paese non abbiamo ancora approvato una legge contro l'omotransfobia: è un grave vuoto da sanare, siamo in estremo ritardo e lo sdegno non basta più.