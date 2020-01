'In Toscana per Prato': i prossimi appuntamenti della campagna Pd

Prosegue la campagna Pd “In Toscana per Prato”. Questa settimana doppio appuntamento, aperto a tutti, con i forum su Cultura e Sanità rispettivamente martedì 21 e mercoledì 22 gennaio. L’appuntamento dal titolo “Il valore della cultura” si terrà martedì alle ore 21 allo Spazio K di via Santa Chiara 38 e avrà come ospite l’economista e docente dell’Università di Bologna Michele Trimarchi insieme ai rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutta la provincia di Prato, ai consiglieri regionali Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini e ai sindaci e assessori alla cultura del territorio. Il forum sarà moderato da Francesca Bolognesi, responsabile cultura e promozione del territorio del Pd Prato.