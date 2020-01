Incidente a Orentano, macchina ribaltata a Villa Campanile

Questa mattina, intorno alle 11, si è verificato un incidente in via Olivi in zona Villa Campanile a Orentano, nel Comune di Castelfranco di Sotto. Una sola macchina è rimasta coinvolta nell'incidente che, da quanto si apprende, si sarebbe ribaltata. Il conducente è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, la polizia municipale, un'automedica da Fucecchio e la Pubblica Assistenza Croce Oro di Ponte Buggianese.

