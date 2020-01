Questa sera si è verificato un incidente tra due mezzi a Arezzo, all'incrocio tra via di San Leo e via Fiorentina. Una persona è rimasta ferita ed è stata presa in carico dal 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, il personale del 118 e la polizia municipale.

