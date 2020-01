La storia del pugile senegalese da Pontedera arriva in Regione

Ieri, presso la Sala Pegaso della Regione Toscana, è stato presentato, in un incontro organizzato dalla Consigliera Regionale Alessandra Nardini (PD), il libro "Mi chiamo Mouhamed Ali" scritto da Rita Coruzzi e Mouhamed Ali Ndiaye ed edito da Piemme.

Il volume racconta la vera storia di Ndiaye, pugile professionista italosenegalese che è arrivato dal Senegal fino a Pontedera dove vive, passando per Parigi, per inseguire il sogno della boxe e diventare come il mitico Muhammad Ali, nato Cassius Clay.