'L'arte dei presepi', premiazione dei vincitori nel Comune di Quarrata

Stamattina, sabato 18 gennaio, nella sala del Consiglio Comunale di Quarrata si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “L’arte dei presepi”. Anche quest’anno, dal 30 novembre fino al giorno dell’Epifania, il Polo Tecnologico ha ospitato i 18 presepi in concorso realizzati da artisti, artigiani, associazioni o scuole di Quarrata. Durante i giorni di apertura dell’esposizione i molti visitatori hanno potuto votare il proprio presepe preferito. Sono state oltre 2200 le preferenze raccolte, che hanno decretato Stefano Innocenti come vincitore della categoria “Artisti e artigiani” con il suo presepe fatto di pietre e l’Istituto Mario Nannini di Vignole come vincitore della categoria “Scuole e associazioni”, che ha creato un presepe dedicato al tema dell’accoglienza, dei migranti e della solidarietà.

Durante la cerimonia di premiazione il Sindaco Marco Mazzanti ha consegnato ai due vincitori una targa di riconoscimento e una pergamena è stata data a tutti i partecipanti alla competizione.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

