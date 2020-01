Le ragazze del Basket Castelfiorentino espugnano Massa

Al giro di boa le ragazze del Basket Castelfiorentino non si lasciano sorprendere ed espugnano il parquet della Pallacanestro Massa, fanalino di coda ancora a caccia del primo acuto stagionale, per 21-56, mantenendosi dunque in piena corsa playoff dopo la prima parte di campionato.

Pronostico rispettato, dunque, e match praticamente senza storia. Le ragazze di Volterrani, infatti, prendono il largo fin dalla palla a due chiudendo a +11 il primo parziale con soltanto 3 punti messi a segno dalla squadra di casa (3-14 al 10′). La fuga prosegue poi nella seconda frazione: l’attacco castellano gira a mille, tutte a segno le gialloblu, e al riposo lungo il tabellone segna +20 (11-31). Nella ripresa Ulivieri e compagne amministrano con autorità il vantaggio accumulato senza accusare cali di tensione (15-37 al 30′), così l’ultima frazione serve soltanto a fissare il punteggio.

PALL. MASSA – BASKET CASTELFIORENTINO 21-56

Parziali: 3-14, 11-31 (8-17), 15-37 (4-6), 21-56 (6-19)

Tabellino: Giuntini 1, Andries 6, Cinali 8, Bongini 12, Manetti 5, Masi 6, Barberi 4, Lucchesi 6, Ulivieri A. 2, Ulivieri E. 2, Ferri 4. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Michelozzi di Pistoia.

Tutte le notizie di Basket