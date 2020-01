Minorenne accusato di tentato omicidio, scappa per due volte: rintracciato a Firenze

Un 17enne accusato di essere coinvolto in un'aggressione avvenuta il 12 febbraio 2019 a Firenze in piazza dei Ciompi, ai danni di un tunisino di 32 anni, è stato fermato in un parcheggio sotterraneo. Al 17enne rintracciato era stata destinata una misura di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio, riferita ai fatti del 2019.

Fu arrestato pochi giorni dopo la vicenda ma il giovane sarebbe scappato per due volte, prima da un centro di prima accoglienza e dopo da una comunità, dove era stato affidato. La polizia lo ha fermato in un parcheggio sotterraneo in piazza Ghiberti e al momento il 17enne si trova all'istituto penale minorile di Firenze in via Orti Oricellari.

