Nuova scuola dell'infanzia a Capannoli: Grieco al via ai lavori da 1 milione e 140mila euro

Con l’avvio della demolizione dei vecchi locali, sono iniziati oggi i lavori di costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Capannoli (Pi). A sancire il via ufficiale delle opere, insieme all’entrata in azione delle ruspe, un incontro a cui ha partecipato Cristina Grieco, assessora regionale a istruzione, formazione e lavoro, sottolineando che “i nostri bambini hanno il diritto di frequentare edifici scolastici prima di tutto sicuri, e poi rispettosi dell’ambiente e funzionali ad una didattica moderna e innovativa”.

“La Regione – ha aggiunto Grieco - svolge un ruolo fondamentale nella programmazione degli interventi, stilando graduatorie in base alle quali vengono assegnati i finanziamenti statali ed europei. Nel caso della scuola dell’infanzia di Capannoli il costo totale dei lavori è di 1 milione e 140mila euro, finanziati per 700mila euro con mutui Bei e per il resto con fondi dell’amministrazione comunale”.

“Dopo anni in cui è mancata la programmazione negli interventi, che ha portato all’invecchiamento progressivo degli edifici - ha concluso Cristina Grieco – dal 2014, con i piani triennali di edilizia scolastica, le Regioni hanno la possibilità di valutare lo stato di salute delle scuole e programmarne gli interventi di recupero. La Toscana su questi temi ha il coordinamento nazionale e quindi in questi anni abbiamo fatto un pressing notevole perché fossero destinati fondi al settore in maniera massiccia. Un plauso all’amministrazione comunale di Capannoli, che in questi anni ha saputo ben progettare ed intercettare finanziamenti importanti per rinnovare il patrimonio cittadino di edilizia scolastica.

