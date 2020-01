Nati nel 2019 a Santa Maria a Monte: Filippo, Sebastian e Anna i nomi più 'gettonati'

Quale è stato il nome più gettonato tra i nuovi nati del 2019 a Santa Maria a Monte?

Prendendo spunto da questa curiosità, è stata avviata una ricerca tra gli atti di nascita dell’ufficio Anagrafe del Comune. In questo anno appena trascorso sono stati registrati ben 108 nati di cui 57 maschietti e 51 femminucce, un lieve aumento rispetto all’anno precedente nel quale sono nati 103 bambini. Inoltre si è visto un ribaltamento dei sessi, poiché il 2018 è stato caratterizzato da una netta prevalenza di bambine.

Ma tornando ai nomi, si nota come siano ritornati di moda i nomi classici sia per i bambini che le bambine, non mancano infatti nomi come LORENZO, GABRIELE, ALESSANDRO O GIULIA, MARTINA, ALESSIA. Ma ad avere la meglio sul territorio comunale sono stati nomi FILIPPO e SEBASTIAN per i maschi e ANNA per le femmine.

Infine per quanto riguarda queste prime settimane del nuovo anno , sono già state registrate 15 nascite e il primato è di una bambina nata il 2 Gennaio 2020 con il nome di SOFIA.

Si aspetterà dicembre per fare una nuova statistica augurandoci che la popolazione di Santa Maria a Monte sia sempre in crescendo.

Fonte: Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte