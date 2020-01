Piazza D'Azeglio a Firenze, Stella (FI): "Situazione deplorevole"

"In Piazza D'Azeglio il degrado è sotto gli occhi di tutti. Ci stupisce che l'amministrazione comunale non sia ancora intervenuta dopo le reiterate denunce fatte dal locale comitato. Oggi siamo stati insieme ad alcuni residenti a fare un tour e abbiamo notato una situazione veramente deplorevole". Lo afferma il vice presidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Nei giardinetti dove giocano i bambini abbiamo trovato una siringa - sottolinea Stella - Senza contare che l'illuminazione è ancora carente e quando scende il buio l'area diventa particolarmente pericolosa. I bagni pubblici non sono stati ancora sistemati dopo mesi e mesi di chiusura, e i rami degli alberi tagliati sono stati lasciati in terra con il rischio che i bambini si feriscano giocando. Come se non bastasse le strade limitrofe a Piazza D'Azeglio e alcune parti della piazza stessa presentano buche pericolosissime per ciclisti, pedoni e carrozzine. Saremmo grati a Palazzo Vecchio se si degnasse di intervenire e rispondere finalmente alle sollecitazioni dei residenti".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze