Consigliera M5S passa a FdI, polemica con ex candidata sindaco Morelli: "Cosa spieghi agli elettori?"

Siparietto polemico tra M5S e FdI a conclusione della conferenza stampa di presentazione dell'approdo al centrodestra del consigliere comunale Simona Di Rosa. A partecipare è stata Fabrizia Morelli, ex candidata proprio con i pentastellati nel vicino comune di Fucecchio e oggi consigliere comunale.

Morelli ha chiesto la parola a Di Rosa a fine conferenza dopo le domande dei giornalisti. "Lei ha sbandierato la sua onestà intellettuale, ma cosa spiega invece agli elettori? Il centrodestra invece cosa pensa di raccogliere tra le sue fila una persona che ha cambiato opinione e come si porrà su temi come il forno crematorio a Empoli?".

Di Rosa ha spiegato così: "Non ho tolto tutta la rappresentanza del M5S andandomene via. Sia in Parlamento che in Consiglio comunale il M5S ha la forza per poter introdurre il vincolo di mandato per gli eletti".

La discussione è durata alcuni minuti anche perché non era stato precisato a voce che Morelli fosse consigliere comunale M5S. "Io rappresento il popolo - aveva affermato alla domanda per presentarsi - perché non sono una giornalista". "Io sono il popolo? In bocca al lupo", ha ribattuto Donzelli. La bagarre si è conclusa con le opinioni controverse sui due governi M5S-Lega e M5S-Pd-IV.

Elia Billero

