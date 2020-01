Ruba il portafoglio a una coppia di turisti: denunciato irregolare in possesso di stupefacenti

Aveva appena sottratto il portafoglio a una coppia di turisti ma è stato immediatamente fermato e denunciato dalla Polizia Municipale. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Una pattuglia della Zona Centrale in servizio su Ponte Vecchio è stata avvicinata da una coppia di turisti che hanno raccontato di aver subito il furto del portafoglio dallo zaino. Gli agenti hanno fermato un uomo riconosciuto dai coniugi, originari di Torino in visita a Firenze, come la persona che insieme a un complice aveva perpetrato il furto. Circostanza confermata dalle immagini riprese dalle telecamere installate sul Ponte Vecchio.