Si trasferisce il Commissariato di Montecatini: pronta la nuova sede

Il 19 dicembre 2019 è terminato il trasloco degli uffici del Commissariato di Montecatini Terme nella nuova sede di viale Adua 26.

I lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2017 e terminati a dicembre 2019. La nuova struttura ha una superficie complessiva coperta pari a circa mq. 1000 (archivi, uffici, alloggi collettivi) divisa tra seminterrato, piano terra e piano primo ed è dotato di un alloggio di servizio di mq. 122, con un piazzale antistante di circa mq. 1100 ed un piazzale posteriore con una superfice di 495 mq. scoperta con una tettoia per la rimessa delle auto di servizio.

Il Commissariato di Montecatini terme ha una competenza amministrativa sui Comuni di Montecatini Terme, Massa e Cozzile e Pieve a Nievole con circa 38.000 abitanti.

Attualmente sono in forza al Commissariato di Montecatini Terme, diretto dal Vice Questore, dott.ssa Mara FERASIN, 30 appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (8 ispettori, 1 sovrintendente e 21 agenti/assistenti) e 4 appartenenti all’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nel corso dell’anno sono stati effettuati circa 1200 interventi da parte delle Volanti del Commissariato con 18 arresti, 136 denunciati, 1850 veicoli controllati e 3167 persone identificate.

Importante l’attività della Polizia Giudizaria che ha portato, tra l’altro, a 59 arresti, 94 denunce, 24 fogli di via obbligatori, 1 avviso orale, 4 divieti d’avvicinamento ed al sequestro di oltre 900 gr. di sostanze stupeffacenti.

La Polizia Amministrativa ha proceduto, sempre nei tempi previsti, al rilascio di 1659 passaporti, 1158 permessi di soggiorno e 142 porti d’arma per uso caccio o sportivo.

Impegnativa poi si è dimostrata anche la gestione dei 162 servizi di Ordine e Sicurezza

Pubblico predisposti in occasioni delle numerose manifestazioni, politiche, sportive e ricreative che grazie alla professionalità ed a sperimentati metodi di approccio non hanno fatto registrare problematiche degne di rilievo.

Tra i dipendenti in servizio, il Commissariato di Montecatini si fregia anche della presenza del Vice Ispettore Mario VECE, medaglia d’oro al valor civile, rimasto gravemente ferito il 1 gennaio 2017 a Firenze, allorquando, in servizio presso gli artificieri di quel capoluogo, si accingeva al disinnesco di un ordigno esplosivo che deflagrava improvvisamente procurandogli gravissime e permanenti lesioni.

Un ringraziamento di cuore al dirigente scolastico dott.ssa Roberta Tommei e agli alunni della V primaria dell’istituto don Giulio Facibeni accompagnati dalla professoressa Francesca Mancin, a cui auguriamo un sereno e proficuo anno scolastico, che hanno voluto essere oggi qui con noi

